Цей день в історії: Ленін закликав забрати в України "джерела продовольства і паливо", козаки прийняли Конституцію Пилипа Орлика

На цей час війська більшовиків повністю оволоділи Лівобережжям, був захоплений Київ. Армія УНР захищалася на Правобережжі Дніпра, розповідає WAS.

Голова Ради народних комісарів описав міжнародне становище і закликав робітників вступати до Червоної армії, аби якомога швидше захопити багату продовольством Україну:

"Тепер, із завоюванням України та зі зміцненням Радянської влади на Дону, наша сила міцнішає. Ми кажемо тепер, що джерела хліба та продовольства, можливість одержати паливо з Донецького басейну у нас є. Ми впевнені, що, хоч і підходять найважчі місяці, ми, тим не менш, цю кризу переживемо. В Україні є величезні запаси, надлишки хліба. Їх важко взяти одразу - там досі партизанщина, там селяни залякані звірячим пануванням німців та бояться брати поміщицькі землі.

Ми маємо не менше 3 тисячами робітників залізничників, частиною селян із північної голодної Росії, рушити в Україну. Уряд (Радянської Росії - ред.) вже провів декрет про точну розверстку тієї кількості хліба, яку можна взяти зараз у розмірі 100 мільйонів пудів. В одному з округів Донецького басейну, за отриманими даними, також є 1 мільйон пудів хліба на відстані не більше 10 верст від залізниці.

Ми розраховуємо, що мобілізація при швидкому русі на фронтах дасть можливість покращити і продовольче становище. Зменшить кількість їдців у неземлеробських, найбільш голодних губерніях (Росії - ред.). На фронті - а ми ведемо війну в найбільш хлібородних і ситих місцевостях - люди, рушені туди десятками тисяч, матимуть можливість прогодуватися і що важливо, шляхом розвитку поштових посилок, вони матимуть можливість негайно допомогти сім'ям, що залишилися вдома".

Читайте також: Разом проти радянської Росії: як 103 роки тому війська Петлюри та Пілсудського звільнили Київ



Окрім того, саме сьогодні, 16 квітня, далеко 1710 року було прийнято козацьку Конституцію Пилипа Орлика.

"16 квітня 1710 року на зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер прийнято договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська, який визначав права і обов'язки усіх сторін угоди. Підписаний від козацької старшини кошовим отаманом Костем Гордієнком та затверджений шведським королем Карлом XII, договір, однак, не набув чинності, оскільки був написаний в умовах вигнання", - нагадує JNSM.

Латиномовна копія XVIII століття зберігається нині в Національному архіві Швеції.

Україномовний оригінал Конституції було віднайдено у 2008 році в Російському державному архіві давніх актів.

Віднайдений комплекс документів включає оригінальний текст Конституції, складений староукраїнською мовою, а також оригінальний підтверджувальний диплом Карла ХII на обрання Пилипа Орлика гетьманом.

Автентичність цих документів підтверджується власноручним підписом гетьмана Пилипа Орлика та печаткою Війська Запорозького на рожевому воску з червоною стрічкою, а також власноручним підписом шведського короля Карла ХII на підтверджувальному дипломі.