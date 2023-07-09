Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів

Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів

9 липня, 2023 неділя
23:04
Суспільство Учасники сучасної історичної реконструкції поруч із пам'ятним знаком на полі Конотопської битви у Шаповалівці

9 липня 1659 року об'єднані сили українців та кримських татар у битві під містом Конотопом завдали нищівної поразки найкращим бойовим підрозділам Московського царства

Керував захисниками України гетьман Іван Виговський, а напад Москви на українську козацьку державу Гетьманщину був зумовлений виходом з Переяславської угоди на користь союзу з Польщею та Литвою, закріпленому у Гадяцькому договорі, розповідається на сайті Українського інституту національної пам'яті.

У Гадячі українці домовилися з керівництвом Речі Посполитої, що Україна в статусі Великого Князівства Руського увійде до польсько-литовьскої дерєави третім рівноправним учасником. 

"Навесні 1659-го в Україну вторглася московська армія під командуванням Олексія Трубецького, Григорія Ромодановського і Семена Пожарського (сучасні дослідники стверджують, що чисельність її була 50 тисяч). Московіти зруйнувала Срібне, Борзну, передмістя Ніжина, однак застрягли під Конотопом, облогу якого розпочали 21 квітня 1659-го. 5-тисячний козацький загін ніжинського полковника Григорія Гуляницького понад два місяці героїчно тримав оборону, що дало змогу Івану Виговському мобілізувати українське військо (16 тисяч) та залучити на допомогу наймані загони іноземців (кілька тисяч найманців із Польщі, Молдавії, Валахії, Трансільванії) і 30-тисячне військо кримського хана Мухаммед-Гірея ІV", - йдеться у матеріалі УІНП.

Вирішальна битва розпочалася 7 липня, коли гетьман з маршу атакував військо Трубецького і раптовим ударом захопив велику кількість коней. Наступного дня навздогін за Виговським рушила 30-тисячна кіннота Семена Пожарського, який переправився через річку Соснівку й отаборився. Тим часом непомічений ворогом загін Степана Гуляницького зруйнував переправу і загатив річку. Вранці 9 липня козаки атакували табір Пожарського, після чого імітували відступ. А коли ворог полишив табір і опинився у вузькому яру, із засідки нанесли потужний удар загони кримських татар. Московське військо було оточене і майже все знищене протягом дня.

Читайте такожШанс розвалу Росії складає 50/50, - соціолог Грушецький

Закінчилася битва 9 липня 1659 року.

Вважається, що в Конотопській битві загинуло до 30 тисяч московітів, ще 15 тисяч потрапили в полон (у тому числі сам Пожарський і десятки знатних воєвод). Спостерігаючи такий погром, Трубецькой спішно зняв облогу Конотопа і ввечері почав відступ. Козаки й татари переслідували втікачів аж до московського кордону, Трубецькой дивом уник полону, хоча й отримав два поранення. Були втрачені артилерія, скарбниця, обоз, бойові знамена.

"Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув за один день, і вже ніколи після того цар московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська, - із сумом констатував  російський історик Сергій Соловйов. - У жалібній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу й жах охопив Москву… Після здобуття  стількох міст, після взяття литовської столиці Москва затремтіла за свою власну безпеку; у серпні з наказу царя люди всіх станів поспішали на земляні роботи для укріплення Москви. Сам цар з боярами раз-у-раз приходив дивитися на ці роботи. Мешканці околиць зі своїми родинами й майном наповнили Москву, пішла чутка, що цар виїздить за Волгу, за Ярославль".

"Точних даних про людські втрати у битві під Конотопом немає. За різними оцінками з московського боку загинуло не менше 7 тисяч чоловік (деякими істориками, в тому числі й авторитетними російськими, називаються і 50 тисяч), з них понад 2 тисяч козаків Безпалого і 246 "чинів" (з князями Андрієм Львовим, що помер у полоні від ран, і страченого татарами Семеном Пожарським включно), з українського - біля 10 тисяч чоловік (з них до 4 тисяч козаків)", - пише своєю чергою проєкт "Цей день в історії".

  • Під час нинішнього повномасштабного російського вторгнення бої за місто Конотоп Сумської області тривали 1 місяць, 1 тиждень та 3 дні, а семе з 24 лютого по 3 квітня 2022 року.
кримські татари
історія України
Сумщина
Конотоп
козаки
цей день в історії
Читайте також:
Віталій Портников
8 липня, 2023 субота
Саміт НАТО у Вільнюсі - точно не та подія, яка може призвести до запрошення України в Альянс, - Портников
Пєсков
8 липня, 2023 субота
Росію ніхто не ставив до відома: у Кремлі відреагували на повернення в Україну командирів з "Азовсталі"
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
9 липня, 2023 неділя
Про що може розповісти Прокопенко (Редіс)
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 липня
00:00
Росія
Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
2023, неділя
9 липня
23:45
Києво-Печерська лавра
Вірян Московського патріархату сьогодні до Києво-Печерської лаври пускали за паспортами
23:43
Володимир Зеленський
ЗАЕС та ядерна небезпека: Зеленський висловився про загрозу зі сторони Росії
23:22
Сергій Лавров
Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили
23:11
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
22:40
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО, - Стефанішина
22:36
Ексклюзив
Чубаров
На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
22:20
Зеленський
"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
22:19
Володимир Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський
22:05
Олексій Резніков
Резніков показав випробування української станції радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул"
21:59
У річницю встановлення українських прапорів на Зміїному військовим аташе презентували фільм про героїчні події
21:42
Дмитро Кулеба
Залишилося 48 годин до саміту НАТО: Кулеба провів розмову з Блінкеном
21:37
Ексклюзив
Артем Фисун
Росія на етапі, коли розморожує радянський мотлох, – волонтер Артем Фисун 
21:32
Режисер Олег Сенцов отримав контузію під час контрнаступу
21:26
на фото: ЗСУ
ЗСУ просуваються на південь від Бахмута, - Маляр
21:06
Снаряди 155-мм
За червень Україна виробила більше снарядів, ніж за увесь 2022 рік
20:50
Дмитро Медведєв
Російська пропаганда каже про ракету в бік АЕС на Смоленщині. Медведєв загрожує "одночасними ударами" по ядерним об'єктам в Україні
20:49
НАТО
Країни НАТО готують спільне рішення щодо гарантій безпеки для України, - Politico
20:18
Ексклюзив
Артем Фисун
"Тривають бої за кожне село, яке може по кілька разів переходити з рук в руки", - волонтер Артем Фисун про ситуацію на передовій
20:16
Ексклюзив
Москва. Кремль
Шанс розвалу Росії складає 50/50, - соціолог Грушецький
20:00
OPINION
Тетяна Вергелес
Діти України у Львові. Про світло у чорноті війни
19:57
Тіна Кароль передала Папі Римському щоденник 9-річного хлопчика з Маріуполя
19:33
Окупанти на Луганщині погрожують конфіскацією житла українцям, що відмовляються від паспортів РФ, - Генштаб
19:14
На базі окупантів під Мелітополем пролунав вибух, - мер
19:09
Шавкат Мірзійоєв, Узбекістан
За схемою Путіна. В Узбекистані переобирають обнуленого президента Мірзійоєва
18:53
Поблизу польського Хелма бус з українцями врізався у фуру: загинула 33-річна жінка, є поранені
18:35
Оновлено
На Броварському проспекті Києва авто влетіло в АЗС: трьох людей ушпиталено з опіками
18:20
Інтерв’ю
путін та шойгу
Путін все ще може підірвати ЗАЕС, а Захід це може проковтнути, - полковник Грант
18:02
OPINION
Юрій Бутусов
Про що може розповісти Прокопенко (Редіс)
17:52
Валерій Герасимов
Путін усунув Герасимова від командування військами РФ в Україні, - Daily Mail
17:37
Володимир Зеленський
"Передова, наші активні дії": Зеленський підбив підсумки тижня
17:30
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Світ повинен готуватися до війни з Путіним, - політолог Морозов
17:20
обстріл Часів Яр
Рівно рік тому росіяни вдарили ракетами по 5-поверхівкам у Часовому Ярі. Тоді загинуло 48 людей, серед яких був 9-річний хлопчик
16:57
коронавірус
У Перу запровадили надзвичайний стан через спалах рідкісної хвороби
16:44
Генерал-лейтенант Майкл Курілла, США
США знищили ватажка ІДІЛ у Сирії
16:41
Священик УПЦ (МП) Віктор Талько. Бородянка
Храм у Бородянці, де за окупації було влаштовано катівню, перейшов з УПЦ (МП) до ПЦУ
16:08
Ексклюзив
Допомога Україні від Норвегії
Передача США касетних боєприпасів буде використана країнами Заходу, щоб посилити допомогу Україні, - експерт з міжнародної безпеки Жовтенко
16:03
OPINION
Сергій Висоцький
Аудиторська служба: Тупий соціалізм та постсовок
15:47
Ексклюзив
У Львові попрощалися із двома загиблими через ракетний удар
У Львові попрощалися із двома загиблими внаслідок російського ракетного удару
15:33
Україна - НАТО
Німеччина блокуватиме вступ України до НАТО, - The Telegraph
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV