Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"Я вважаю, що шанс розпаду РФ - 50/50. Росія настільки культурно пустила коріння навіть серед різних бурятів, тувинців та інших. Окрім окремих республік, як на Кавказі може і не бути (відділення. - ред.). Навіть в тому ж Татарстані більшість населення вважає себе етнічними росіянами. Розколоти все це, як з республіками СРСР - це складно уявити. Окрім ситуації ідеального шторму - збігу обставин. Тому 50/50", - вважає він.