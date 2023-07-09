Шанс розвалу Росії складає 50/50, - соціолог Грушецький
Росія настільки культурно пустила коріння серед всіх народів РФ, що повний розпад країни може статися лише за збігу обставин
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
"Я вважаю, що шанс розпаду РФ - 50/50. Росія настільки культурно пустила коріння навіть серед різних бурятів, тувинців та інших. Окрім окремих республік, як на Кавказі може і не бути (відділення. - ред.). Навіть в тому ж Татарстані більшість населення вважає себе етнічними росіянами. Розколоти все це, як з республіками СРСР - це складно уявити. Окрім ситуації ідеального шторму - збігу обставин. Тому 50/50", - вважає він.
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