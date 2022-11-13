Цей день в історії України: Петро I вирізав гетьманську столицю Батурин, на Соловках у віці 113 років помер останній кошовий отаман Калнишевський

Про це нагадує телеграм-канал "Гетьманат".

"Чи то з образи, чи для залякування, російськими військами був вирізаний і спалений Батурин - тодішня столиця Гетьманщини, український Версаль, одне з її найрозвинутіших та найчисельніших міст", - зазначено у повідомленні.



"Історія Батурина, як і вся Історія Україна зшита з білих і чорних тканин, з розквіту та занепаду. Батурин, і його головна перлина - палац Розумовських довгі роки стояв занедбаний, більшу частину 20 століття навіть позбавлений статусу міста. Сьогодні Батурин це великий туристичний комплекс з відреставрованим палацом, безліччю віднайдених експонатів, та одночасно місце археологічних розшуків, де продовжують знаходити кістки тих людей, що загинули 314 років тому", - стверджує "Гетьманат".

Під час каральної акції проти столиці Івана Мазепи, міста Батурина, влаштованої 13 серпня 1708 року 20-тичясне військо російських окупантів стратило 11-15 тисяч українців, козаків та міщан.

"Страшний цар жадібний до крові в Україні", - писала з цього приводу європейська преса.

Окрім того, також цього дня, 13 листопада, але вже 1803 року на Соловках у віці 113 років помер останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Іванович Калнишевський.

"Звинувачений у зраді, він провів в ув'язненні 25 років і після амністії у 1801-у ще два роки залишався ченцем у місцевому монастирі", - інформує освітній портал JNSM.

Його утримували в одиночному казематі розміром метр на три без права листування і спілкування з іншими ув'язненими, лише тричі на рік - на Великдень, Преображення та Різдво - дозволяючи залишати келію.

З часом Калнишевський втратив зір, здичавів, перестав себе доглядати.

1801 року відмовився від амністії, дарованої імператором Олександром, і за станом здоров'я залишився ченцем у монастирі, де й помер.

У 2008 році гетьмана Петра Калнишевського було канонізовано Українською православною церквою Київського патріархату.

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