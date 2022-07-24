English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Цей день в історії: український прапор вперше над Київрадою та винайдення психоаналізу Фрейдом

Цей день в історії: український прапор вперше над Київрадою та винайдення психоаналізу Фрейдом

24 липня, 2022 неділя
22:11
Суспільство 24 липня 1990 року. На Хрещатику. Перед Київрадою

24 липня 1990 року на Хрещатику зібралися близько 200 тисяч людей, щоб підтримати рішення депутатів Київради з демократичного табору та стати свідком визначної історичної події - урочистого підняття синьо-жовтого прапора

Востаннє до цього український національний стяг розвивався над столицею 12 червня 1920 року, коли війська Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського залишили Київ і в місто ввійшли більшовики, пише з цього приводу газета "Вечірній Київ".

"Отже, 24 липня 1990 року триває засідання Президії Київради. Комуністи зривають кворум. До мене підійшов тодішній в.о. керівника київської міліції полковник Володимир Шапошник, який порадив прийняти будь-яке рішення та зібрати якомога більше людей, поки йому жодних команд із центру не дають.

Він не був демократом, але дбав про громадський порядок і хотів, щоби все пройшло мирно, без насильства.

Хоча у дворі міськради вже чергували бійці спецпідрозділу міліції ОМОН, а на даху сиділа снайпери, чекаючи наказу. Оскільки кворуму не було, ми прийняли протокольне рішення, щоб правоохоронці сприйняли акцію як легітимну. Але найважливішим питанням було, як зібрати людей.

Великі зусилля доклав секретаріат Руху, що видрукував на ротопринтері відповідні листівки, які поширювали біля прохідних великих столичних підприємств. Крім того, журналіст Анатолій Тарасенко зміг вранці 24 липня передати в ефірі Українського радіо оголошення, що в Києві буде підняття прапора. Таким чином багато людей були проінформовані про подію", - пригадує той день заступник голови Київради першого демократичного скликання у 1990 році, голова Демократичного блоку Олександр Мосіюк.

Читайте також20 років колоній і таборів, ОУН-УПА, КДБ, хрещення Чорновола, Колима та Канада. 10 фактів про патріарха Володимира

Акцію підтримали патріарх Володимир (Романюк) та професор історії Володимир Сергійчук. Патріарх освятив прапор перед стінами Софії Київьскої, а відомий історик пояснював депутатам, що синьо-жовтий стяг, як і гімн "Ще не вмерла Україна" та Тризуб, є головними національними і державними символами українського народу.

О 19:03 прапор замайорів над мерією.

На Хрещатику тим часом понад 200 тисяч людей співали "Ще не вмерла Україна" та "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

Окрім того, саме 24 липня 1895 року психологу та психіатру з Відня (Австрія) Зигмунду Фрейду прийшла ідея, що лягла в основу методу психоаналізу. Вона полягала у тому, що приховані, несвідомі, людські бажання знаходять своє вираження у вигляді сновидінь, зазначає історичний проєкт JNSM.

За чотири роки у нього вийшла наукова монографія Фрейда "Тлумачення сновидінь", в якій він описав методологію вільних асоціацій для пошуку справжнього змісту сну.

"Книга "Тлумачення сновидінь", в якій було впереше введено ключове поняття психоаналізу, вийшла друком 4 листопада 1899 року накладом у 600 примірником. Вона продавалась вкрай погано, однак з часом навколо Фрейда сформувалась група однодумців, медичні журнали стали друкувати рецензії на його праці і за його життя вийшло сім німецьких перевидань "Тлумачення сновидінь", - йдеться у матеріалі JNSM.

Сам Фрейд вважав "Тлумачення сновидінь" найважливішою у своєму житті.

 "Ця книга містить найцінніше з відкриттів, які прихильна доля дозволила мені вчинити. Осяяння подібного роду випадають на долю людини лише раз у житті", - писав він через тридцять років. 

При цьому слід пам'ятати, що батьки великого вченого походили з української Галичини.

Батько - Якоб Фрейд - народився 1815 року у місті Тисмениця Івано- Франківської області і провів там перші 25 років свого життя. Але протягом багатьох поколінь Фрейди мешкали не у Тисмениці, а в місті Бучач на Тернопільщині. Тоді як до Тисмениці дідусь Зигмунда Фрейда Соломон Фрейд переїхав заради продовження освіти, розповідав свого часу "День".

З Бучача походила й Амалія Натансон - матір Зигмунда Фрейда.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Наука
Здоров'я
Галичина
історія України
цей день в історії
Читайте також:
Морський порт Одеси
23 липня, 2022 субота
"Ось вам і зерновий коридор": через обстріл Одеси ракетами "Калібр" загорівся порт з врожаєм на експорт, є поранені
Лиз Трасс
23 липня, 2022 субота
Ліз Трасс, після обрання прем'єром, обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС
22 липня, 2022 п'ятниця
Зеленський розповів про денні втрати ЗСУ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 37.91
    Продаж 39.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 липня
23:05
Прапор України
У боях за Україну загинув канадець
22:58
П'ятидесятники повністю переводять богослужіння на українську мову
22:37
Михайло Подоляк
"Режими – це щось у російських в'язницях": Подоляк прокоментував заяви Лаврова
22:18
"Українців не зламати": Зеленський нагадав, що 28 липня вперше відзначатиметься День Української Державності
22:05
Ексклюзив
путін, санкції
Деколонізація РФ - це те, чого потребує сама Росія, - політаналітик Горбач
21:53
Євген Єнін
Порушниками комендантської години займатимуться військкомати, - МВС
21:38
Полковник ЗСУ Віталій Гуляєв
Віддав життя за Україну командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв
21:34
Ілон Маск та співзасновник Google Сергій Брін посварилися через жінку й припиняють спільний бізнес, - Wall Street Journal
21:23
Аналітика
Сергій Згурець
За 5 місяців війни Росія не змогла створити військової переваги над Збройними силами України. Колонка Сергія Згурця
20:54
Ексклюзив
путін шойгу автомат
Потенціал РФ по забезпеченню військовими зменшується: максимум зберуть ще 20 тисяч, - генерал Мусаєв
20:51
ППО ЗСУ
На Хмельниччині ЗСУ знищили четверту ракету, випущену з Чорного моря
20:40
"Бачать" вертольоти й літаки за 8-18 км. ЗСУ отримали ЗРК Stormer HVM з Британії, - Defense Express
20:19
Російський винищувач Су-34
На Дніпропетровщині українська ППО збила російський штурмовий літак Су-25
20:18
Інтерв’ю
путін
Путін вже розпрощався із думкою про «Великого Петра», тепер він бореться тільки за збереження свого життя
20:11
На фото Зброійні сили України
"Ворог втрачає особовий склад", - Генштаб розповів про бойові дії на Донеччині
20:08
Після 24 лютого кількість крадіжок та грабежів скоротилася вдвічі, а ДТП - втричі
20:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог висновків не робить: підтягує на Південь радіолокаційні системи та ППО, - Згурець
19:57
Кіркоров їде до Криму співати перед пораненими окупантами
19:53
Борис Джонсон
Джонсон до відставки з посади прем'єра планує ще раз відвідати Україну
19:37
Процишин показав дрони, які купили для його батальйону з допомогою Фонду Порошенка
19:18
Франція
У Франції заборонять світлову рекламу вночі та кондиціонування й опалення при відчинених дверях
19:14
Ексклюзив
Молдова
Росія не зможе приєднати Придністровʼя, а тим паче захопити Молдову, - дипломат Харченко
19:14
Туреччина солдати
Турецька армія озброюється власним аналогом "стінгерів"
19:08
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Виборча кампанія в Конгрес США впливатиме на допомогу Україні, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
18:37
"Вже Захід грошей не дає, зброю також призупиняють, не посилають": як російська мати заспокоює свого сина-окупанта
18:26
Ексклюзив
Микола Маломуж
Росія намагається зупинити наступ ЗСУ та розпочати переговорний процес, - генерал Маломуж
18:25
Ексклюзив
Прапор України на острові Зміїни
В інтересах України продовжувати війну, поки РФ не втратить ресурс для наступу, - журналіст Лиховій
18:12
Інтерв’ю
Джон Гербст
Зернові переговори виглядають черговим путінським шоу, яке ні на що суттєво не вплине, – американський дипломат Гербст
17:46
ЗСУ вдарили по готелю з росіянами в Хрустальному
ЗСУ вдарили по готелю з росіянами в Хрустальному, що на Луганщині. Це міг бути HIMARS
17:41
Офіцер ЗСУ Штефан показав відео знищених на Херсонщині російських зенітно-ракетних систем
17:25
Росіяни остаточно викрали головний фонтан Маріуполя
17:25
кінотеатр
Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у кількох закордонних локаціях
17:15
Ексклюзив
російська армія
В України є ставка на обвал морального стану окупантів на Херсонщині, - експерт Defense Express Киричевський
17:12
Папа Римський
Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну
16:58
На фронті загинула військова із Кременчука
16:43
Іран
Іран передав РФ бойові безпілотники, - ЗМІ
16:37
Маріуполь, завали Драмтеатру
Росіяни змінили наративи під час висвітлення авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, - Центр при РНБО
16:26
Bayraktar Байрактар
У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України
16:17
Ексклюзив
Споживчі ціни
Ціни будуть далі зростати, - керівник Центру економічної стратегії
16:07
На фото українське поле пшениці
Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV