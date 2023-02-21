Мало хто розуміє справжню мету візиту Байдена в Київ.

Це не про зброю і не про переговори. Якби у Байдена була потреба поговорити із Зеленським віч-на-віч, він просто попросив би Зеленського приїхати до Польщі. І навряд чи український президент міг би відмовити.

Цей візит про ставки на переможця. Президент США зробив свою ставку й отримає політичні дивіденди від перемоги України.

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Чому тільки зараз? Бо це надто високі ставки. Президент США не може дозволити собі програвати. Тому він утримувався від візитів після битви за Київ, Херсон, Харківщину. Американці прискіпливо прораховували варіанти. І візит відбувся лише тоді, коли в Штатах переконалися у невідворотності нашої перемоги.

На кону тепер репутація особисто президента США. Він буде всіма силами підтримувати свою ставку. Україна отримає все необхідне для перемоги. Визначеності в результатах війни стає більше

Тепер про наслідки. Після такого публічного жесту Байден вже не просто десь там в Америці та дає нам зброю. Тепер президент США з нами в одному човні. Якщо переможемо – він переможе, якщо програємо — він теж програє. Враховуючи, що вибори в Штатах не за горами, тема війни з Росією буде на них ключовою. Будь-який варіант закінчення війни, крім перемоги України, стане для Байдена і демократів на виборах катастрофою.

Підсумовуючи, на кону тепер репутація особисто президента США. Він буде всіма силами підтримувати свою ставку. Україна отримає все необхідне для перемоги. Визначеності в результатах війни стає більше.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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