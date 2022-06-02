Про це повідомляє пресслужба угрупування.

"Сьогодні, 2 червня, наша артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил. Втрати ворога складають: особового складу – 32, танків – 2, БМП – 1, БТР – 1, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.

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