Цією радістю ви поховали своє майбутнє: Спортсменка з Луганська звернулися до жителів ОРДЛО після визнання "Л/ДНР" Росією
Українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна заявила, що їй соромно за своїх земляків з Луганська, які радіють визнанню "Л/ДНР" Росією
Про це Бризгіна написала в Instagram.
За словами бронзової медалістки чемпіонату Європи-2017 в приміщенні в естафеті 4х400 м, їй соромно за своїх земляків.
"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду "Орла і решки". Успіхів", – написала Бризгіна.
24-річна Анастасія Бризгіна народилася у Луганську.
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