Цією радістю ви поховали своє майбутнє: Спортсменка з Луганська звернулися до жителів ОРДЛО після визнання "Л/ДНР" Росією

Про це Бризгіна написала в Instagram.

За словами бронзової медалістки чемпіонату Європи-2017 в приміщенні в естафеті 4х400 м, їй соромно за своїх земляків.

"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду "Орла і решки". Успіхів", – написала Бризгіна.

24-річна Анастасія Бризгіна народилася у Луганську.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb