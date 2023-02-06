Про це повідомляє Еспресо.TV.

Циганков розпочав гру проти "Валенсії" у запасі та вийшов на заміну на 78-й хвилині. Цей матч виявився для українця дебютним за "Жирону", яка здобула перемогу з рахунком 1:0.

Каталонці мають 24 очка та йдуть в турнірній таблиці 11-ми. "Валенсія" з 20 пунктами - 17-та.

Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

5 лютого

"Жирона" - "Валенсія" 1:0

Гол: Гарсія, 63