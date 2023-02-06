Циганков переможно дебютував в чемпіонаті Іспанії з футболу
Українець Віктор Циганков дебютував за "Жирону" в переможному матчі чемпіонату Іспанії проти "Валенсії"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Циганков розпочав гру проти "Валенсії" у запасі та вийшов на заміну на 78-й хвилині. Цей матч виявився для українця дебютним за "Жирону", яка здобула перемогу з рахунком 1:0.
Каталонці мають 24 очка та йдуть в турнірній таблиці 11-ми. "Валенсія" з 20 пунктами - 17-та.
Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро.
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
5 лютого
"Жирона" - "Валенсія" 1:0
Гол: Гарсія, 63
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17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо".
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