Про це повідомляє "Жирона" у twitter.

Каталонський клуб домовився з "Динамо", аби Циганков приєднався до нього вже у січні, а не влітку 2023 року, коли закінчить його контракт з киянами. Українець підписав з іспанцями контракт до літа 2027 року.

"Динамо" оголосило, що іспанці заплатять за футболіста 5 млн євро, крім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. На рахунку 25-річного вінгера 43 матчі та 7 голів за збірну України.

"Жирона" за підсумками 17 турів чемпіонату Іспанії займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.

14 січня повідомлялося, що Віктор Циганков домовився про перехід до "Жирони".

16 січня президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що "Динамо" веде переговори з "Жироною" щодо переходу Віктора Циганкова.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb