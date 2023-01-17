Циганков перейшов з "Динамо" до іспанського клубу
Футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков перейшов до іспанської "Жирони"
Про це повідомляє "Жирона" у twitter.
Каталонський клуб домовився з "Динамо", аби Циганков приєднався до нього вже у січні, а не влітку 2023 року, коли закінчить його контракт з киянами. Українець підписав з іспанцями контракт до літа 2027 року.
"Динамо" оголосило, що іспанці заплатять за футболіста 5 млн євро, крім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.
У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. На рахунку 25-річного вінгера 43 матчі та 7 голів за збірну України.
"Жирона" за підсумками 17 турів чемпіонату Іспанії займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.
- 14 січня повідомлялося, що Віктор Циганков домовився про перехід до "Жирони".
- 16 січня президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що "Динамо" веде переговори з "Жироною" щодо переходу Віктора Циганкова.
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