Про це повідомляє Fanday.net.

"Ведуться переговори", - відповів Суркіс на прохання прокоментувати інформацію про можливий трансфер Циганкова до "Жирони".

Таким чином, він підтвердив інформацію L'Esportiu de Catalunya про те, що лідер "Динамо" може перейти до каталонського клубу вже в січні. У такому випадку кияни зможуть отримати фінансову компенсацію за футболіста. Якщо трансфер буде здійснено влітку, динамівець дістанеться іспанцям безплатно, оскільки стане вільним агентом.

Контракт Віктора Циганкова з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні він зіграв за киян 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. На рахунку 25-річного футболіста 43 матчі та 7 голів за збірну України.

"Жирона" за підсумками 17-ти турів чемпіонату Іспанії займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.

14 січня повідомлялося, що Віктор Циганков домовився про перехід до "Жирони".

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