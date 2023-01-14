Циганков переходить з "Динамо" до іспанського клубу, - ЗМІ
Футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков домовився про перехід до іспанської "Жирони"
Про це повідомляє Бомбардир у telegram.
За інформацією видання, вінгер успішно пройшов в Іспанії медогляд та уклав з каталонським клубом контракт на чотири роки. Він перейде до "Жирони" на правах вільного агента та приєднається до нової команди влітку 2023 року, коли закінчиться термін дії його угоди з "Динамо".
Очікується, що офіційно про трансфери буде оголошено 16 січня.
У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. На рахунку 25-річного футболіста 43 матчі та 7 голів за збірну України.
"Жирона" за підсумками 16-ти турів чемпіонату Іспанії займає 12-ту позицію.
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11 січня повідомлялося, що португальський "Порту" відмовився від трансферу Циганкова через фінансові запити футболіста.
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