Клуб ЛЧ відмовився від трансферу Циганкова через фінансові забаганки зірки "Динамо", - ЗМІ

Про це повідомляє O JOGO.

За інформацією джерела, Віктор Циганков хоче заробляти 3 млн євро на рік. Такі запити не підходять босам "Порту", тому трансфер українця у "Порту" - малоймовірний.

Влітку 25-річний півзахисник стане вільним агентом, тому якщо Циганков не покине "Динамо" взимку, то клуб не заробить жодних коштів на трансфері українця.

У цьому сезоні Віктор Циганков провів 23 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 22 млн євро, він є найдорожчим гравцем "Динамо".

"Порту" після 15 турів йде 3-м в чемпіонаті Португалії. Команда зіграє з "Інтером" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

10 січня стало відомо, що Віктор Циганков може продовжити кар'єру в "Порту".

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