Зірка "Динамо" Циганков знайшов амбітний варіант для продовження кар'єри в клубі ЛЧ

Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде.

За інформацією джерела, зараз у "Порту" оцінюють кандидатуру Віктора Циганкова, як можливе підсилення. Відомо, що послуги українця були запропоновані португальцям.

Влітку 25-річний півзахисник стане вільним агентом, тому якщо Циганков не покине "Динамо" взимку, то клуб не заробить жодних коштів на трансфері українця.

У цьому сезоні Віктор Циганков провів 23 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 22 млн євро, він є найдорожчим гравцем "Динамо".

"Порту" після 15 турів йде 3-м в чемпіонаті Португалії. Команда зіграє з "Інтером" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

10 січня легендарний голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський повернувся до рідного клубу в ролі тренера.

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