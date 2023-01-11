Зірка "Динамо" Циганков знайшов амбітний варіант для продовження кар'єри в клубі ЛЧ
Найдорожчий футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в "Порту"
Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде.
За інформацією джерела, зараз у "Порту" оцінюють кандидатуру Віктора Циганкова, як можливе підсилення. Відомо, що послуги українця були запропоновані португальцям.
Влітку 25-річний півзахисник стане вільним агентом, тому якщо Циганков не покине "Динамо" взимку, то клуб не заробить жодних коштів на трансфері українця.
У цьому сезоні Віктор Циганков провів 23 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 6 асистів. Transfermarkt оцінює вінгера у 22 млн євро, він є найдорожчим гравцем "Динамо".
"Порту" після 15 турів йде 3-м в чемпіонаті Португалії. Команда зіграє з "Інтером" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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