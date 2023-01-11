"Динамо" оголосило про повернення Шовковського
Легендарний голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський повернувся до рідного клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
48-річний Шовковський стане одним з асистентів головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.
Олександр Шовковський оголосив про завершення професійної кар'єри у 2017 році. З 2018 року ексголкіпер працював у штабах Андрія Шевченка та Олександра Петракова у збірній Україні.
Голкіпер провів за "Динамо" 24 сезони і зіграв 635 офіційних матчів. Воротар 14 разів ставав чемпіоном України з футболу.
Олександр Шовковський є першим воротарем, який на чемпіонатах світу з футболу не пропустив жодного м'яча в серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).
"Динамо" займає третю позицію у турнірній таблиці УПЛ. Кияни відстають від лідера чемпіонату "Дніпра-1" на 5 очок.
- У серпні 2022 року Олександр Шовковський отримав повідомлення про заборону на 30 років відвідувати Росію.
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