"Динамо" оголосило про повернення Шовковського

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

48-річний Шовковський стане одним з асистентів головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

Олександр Шовковський оголосив про завершення професійної кар'єри у 2017 році. З 2018 року ексголкіпер працював у штабах Андрія Шевченка та Олександра Петракова у збірній Україні.

Голкіпер провів за "Динамо" 24 сезони і зіграв 635 офіційних матчів. Воротар 14 разів ставав чемпіоном України з футболу.

Олександр Шовковський є першим воротарем, який на чемпіонатах світу з футболу не пропустив жодного м'яча в серії післяматчевих пенальті (ЧС-2006).

"Динамо" займає третю позицію у турнірній таблиці УПЛ. Кияни відстають від лідера чемпіонату "Дніпра-1" на 5 очок.

У серпні 2022 року Олександр Шовковський отримав повідомлення про заборону на 30 років відвідувати Росію.

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