"Визнання і слава": футболіст Шовковський показав повідомлення від нібито адміністрації Путіна про заборону в'їзду до РФ
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський отримав повідомлення про заборону на 30 років відвідувати Росію
Про це Шовковський написав у facebook.
Він виклав скріншот повідомлення, яке надіслали нібито з адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. В ньому йдеться, що легенді "Динамо" заборонено в'їзд у РФ на 30 років за пропаганду "бандерівщини".
"Нещодавно отримав повідомлення в месенджері. От не знаю тепер, що робити, чи плакати, чи сміятися. Але однозначно то є визнання і слава. Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ!
Все буде Україна!" - прокоментував Шовковський, який з 2018 року працює асистентом головного тренера збірної України.
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