Про це Шовковський написав у facebook.

Він виклав скріншот повідомлення, яке надіслали нібито з адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. В ньому йдеться, що легенді "Динамо" заборонено в'їзд у РФ на 30 років за пропаганду "бандерівщини".

"Нещодавно отримав повідомлення в месенджері. От не знаю тепер, що робити, чи плакати, чи сміятися. Але однозначно то є визнання і слава. Слава Україні! Слава нації! Слава ЗСУ!

Все буде Україна!" - прокоментував Шовковський, який з 2018 року працює асистентом головного тренера збірної України.

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