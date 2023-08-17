Про подачу заяви повідомив блогер Олександр Нотевський у своєму твіттері.

"Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде", - написав він.

Фото: Олександр Нотевський

Фото: Олександр Нотевський

Автор заяви вважає, що у словах Арестовича можуть міститись ознаки виправдовування російської збройної агресії проти України.

"Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірною, … збройної агресії Російської Федерації проти України, караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років", – зазначив Нотевський.

Наразі Арестович ніяк не прокоментував звинувачення у свій бік та заяву до СБУ.

Що заявив Арестович

Олексій Арестович 10 серпня дав інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній під назвою "Олексій Арестович. Розлюднення противника - неправильна стратегія України".

Зокрема, під час розмови він розмірковував про те, що українці не мали права "розлюднювати окупантів" і це виявилось великою помилкою, адже тим самим дали їм "чудову мотивацію воювати".

"Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян: це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають кістяк армії, дали чудову мотивацію воювати", – сказав Арестович.

Він переконаний, що сотні тисяч росіян із глибинок РФ, які найчастіше вирушають вбивати жителів сусідньої країни від безвиході або з бажання заробити грошей, щоб погасити кредити, раптом начебто через ненависть українців до окупантів, почали думати що з’явилась загроза для їхніх сімей і мобілізовані росіяни нібито знайшли "новий сенс" бойових дій.

"Йому завжди є пояснити, за що він воює. Ми дали йому привід для ресантименту, дали йому привід для помсти. Мене вважають твариною, мою дружину вважають твариною, моїх дітей вважають тваринами, моїх батьків вважають тваринами… Нас усіх вважають рабами, тваринами, маніяками, психами, придурками і так далі. І що з вами робити після цього, друзі мої?" – додав Арестович.

Довідка: Олександр Нотевський - 22-річний блогер з Києва. У Twitter має понад 7300 підписників. Крім того, має власний YouTube-канал з понад 4 тис. підписників, на якому випускає відео на політичну тематику.