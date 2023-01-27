Про це інформує Наталка Діденко.

Завтра, 28 січня, циклон Jan крутитиметься над Кримом і закидатиме мокрого снігу та дощу на південну частину України.

У неділю циклон зсунеться на Приазов'я і тому опади поширяться ще й на східні області та на частину Дніпропетровщини.

На решті території України вихідними з явищ - тумани, без істотних опадів.

Температура повітря у нічні години буде з "мінусами", очікується 2-7 градусів морозу, впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть переважно поблизу нуля.

У Києві 28-29 січня серйозні опади малоймовірні. Вночі -2-5 градусів, у денні години передбачається від 2 градусів морозу до 1 тепла.

На дорогах слизько.

З понеділка 30 січня поступово побільшає опадів, зайдуть атмосферні фронти з заходу, північного заходу Європи.

Сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, проте ситуація на дорогах ускладниться.

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