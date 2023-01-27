Циклон принесе 28 січня сніг і дощ у деякі регіони України, - синоптик Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує на суботу, 28 січня, сніг та дощ на півдні України, на решті територій можливий лише туман, без істотних опадів
Про це інформує Наталка Діденко.
Завтра, 28 січня, циклон Jan крутитиметься над Кримом і закидатиме мокрого снігу та дощу на південну частину України.
У неділю циклон зсунеться на Приазов'я і тому опади поширяться ще й на східні області та на частину Дніпропетровщини.
На решті території України вихідними з явищ - тумани, без істотних опадів.
Температура повітря у нічні години буде з "мінусами", очікується 2-7 градусів морозу, впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть переважно поблизу нуля.
У Києві 28-29 січня серйозні опади малоймовірні. Вночі -2-5 градусів, у денні години передбачається від 2 градусів морозу до 1 тепла.
На дорогах слизько.
З понеділка 30 січня поступово побільшає опадів, зайдуть атмосферні фронти з заходу, північного заходу Європи.
Сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, проте ситуація на дорогах ускладниться.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе