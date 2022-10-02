Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Наша стратегічна ціль після визволення правобережної Херсонщини перетворити Крим з "непотоплюваного авіаносця" у мішенне поле для наших дальнобійних систем. Противник протягом останніх восьми років розгорнув там масовану мережу забезпечення угрупування військ, які діють в Україні, Лівії та Сирії", - зазначив він.

На думку Грабського, зараз ця мережа стає об'єктом для постійних ударів.

"Удари по Новофедорівці показали, що ми маємо можливість одним махом знищити всю авіацію противника. Вони були змушені її передислоковувати. Противник немає достатньої розгалуженої мережі інфраструктури на Північнокавказькому напрямі, щоб передислокувати весь флот. Ми маємо підстави говорити, що одного дня Чорноморський флот буде змушений десь "самозатопитися", - додав експерт.

За його оцінкою, оперувати в західній частині акваторії Чорного моря противник вже не може.

"Він гарантовано потрапляє під удари ракет. Саме це вони бояться вийти з-за мису Фіолент, західної окраїни Криму і поводяться вкрай обережно. Ми бачимо, що інтенсивність ракетних ударів, які наносяться з морської акваторії Криму значно зменшились останнім часом", - підсумував Грабський.