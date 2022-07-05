Ціни на бензин та дизпаливо впадуть на 3-4 грн, - економічний експерт Корольчук

Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів у ефірі Еспресо.

"Ми приходимо до того, що ринок скорочується та обсяги споживання. Травень констатував певне пожвавлення економіки, повернення населення і очікували, що буде половина споживання нафтопродуктів - бензину і дизелю. Але це була помилкова думка", - сказав він.

Експерт наголосив, що після того, як відбулось скасування держрегулювання - ціна зросла.

"Було 40 грн на дизель, бензин 37-38 грн - стало 58 на дизель і 52 на бензин. Тут зіграв фактор гаманця, для людей це - висока ціна. Зникнення черг не тому, що відбувається налагодження каналів поставок. В першу чергу зіграло те, що ціна непідйомна, люди почали економити", - додав Корольчук.

За його оцінкою, ціни на бензин і дизпаливо будуть знижуватися десь в коридорі 3-4 грн.

"Це буде інструмент компаній, щоб продавати певний обсяг пального. А та ціна, яка була весь час - це було бажання приватних компаній заробити. Ціна висока, завищена. Та ціна, яка сьогодні є вона не реалістична, навіть якщо відкинути питання ПДВ та мита. Бензин і дизпаливо, які забирають в Європі, коштує 20 грн, додайте транспортну складову - 15 грн, додайте маржу 10 грн. От вам ціна 40-45 грн і вона мала б бути, і вона буде такою", - підсумував експерт.