Ціни на бензин та дизпаливо впадуть на 3-4 грн, - економічний експерт Корольчук
Ціни на бензин та дизпаливо мала б бути в районі 40-45 грн за літр
Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів у ефірі Еспресо.
"Ми приходимо до того, що ринок скорочується та обсяги споживання. Травень констатував певне пожвавлення економіки, повернення населення і очікували, що буде половина споживання нафтопродуктів - бензину і дизелю. Але це була помилкова думка", - сказав він.
Експерт наголосив, що після того, як відбулось скасування держрегулювання - ціна зросла.
"Було 40 грн на дизель, бензин 37-38 грн - стало 58 на дизель і 52 на бензин. Тут зіграв фактор гаманця, для людей це - висока ціна. Зникнення черг не тому, що відбувається налагодження каналів поставок. В першу чергу зіграло те, що ціна непідйомна, люди почали економити", - додав Корольчук.
За його оцінкою, ціни на бензин і дизпаливо будуть знижуватися десь в коридорі 3-4 грн.
"Це буде інструмент компаній, щоб продавати певний обсяг пального. А та ціна, яка була весь час - це було бажання приватних компаній заробити. Ціна висока, завищена. Та ціна, яка сьогодні є вона не реалістична, навіть якщо відкинути питання ПДВ та мита. Бензин і дизпаливо, які забирають в Європі, коштує 20 грн, додайте транспортну складову - 15 грн, додайте маржу 10 грн. От вам ціна 40-45 грн і вона мала б бути, і вона буде такою", - підсумував експерт.
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