Ціни на нафту впали до 100 доларів за барель
Ціни на нафту продовжили падіння 15 березня, опустившись до двотижневого мінімуму. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче рівня 100 доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,4%, до 102,16 долара за барель після падіння більш ніж на 6 доларів до 100,05 долара на початку сесії. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче рівня 100 доларів, впавши на 4,2% до 98,43 долара за барель. Раніше на сесії вона впала до 96,70 долара.
Обидва еталони знизилися більш ніж на 5% напередодні, при цьому Brent впала на 5,1%, а WTI на 5,8%.
У виданні зазначають, що очікування позитивного розвитку подій в російсько-українських переговорах про припинення вогню зміцнили надії на пом'якшення напруженості на світовому ринку нафти. Однак навіть у разі припинення вогню ціни на нафту, як очікується, залишаться на високому рівні, оскільки спроби Заходу ізолювати Москву за допомогою санкцій будуть продовжуватися, утримуючи світовий ринок нафти в напруженому стані.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що держави ЄС мають намір ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній, але продовжуватимуть купувати у них нафту.
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