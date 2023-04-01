Цього дня народився начальник головного штабу УПА Дмитро Грицай

Про це розповідає Центр досліджень воєнної історії ЗСУ.

Дмитро Грицай походив з села Дорожів на Львівщині. Навчався в гімназії в Дрогобичі та Львівському університеті. З молодих літ долучився до підпільної діяльності: 1928 року вступив в Українську військову організацію (УВО), в 1929 році став членом Організації Українських Націоналістів.

"Дмитро Грицай отримав військовий вишкіл – він був випускником школи підхорунжих польської армії та німецьких Вищих військових курсів. В ОУН Дмитро Грицай займав посаду військового референта Крайової екзекутиви на Західноукраїнських землях. За підпільну діяльність його неодноразово заарештовувала польська влада; у 1934-1936 роках Дмитро Грицай був ув’язненим у таборі Береза Картуська", - зазначається у повідомленні.

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З початком Другої світової війни Дмитро Грицай (псевдо "Перебийніс", "Палій") долучився до збройної боротьби. У 1939–1940 роках він командував вартівничею сотнею в Кракові й викладав на військових курсах Революційного проводу ОУН. У 1941-му він очолив старшинську школу ОУН, увійшов до Проводу Організації та тривалий час був його військовим референтом.

З початком нацистської окупації України "Перебийніс" зайнявся партизанською боротьбою. В грудні 1942 року в ході облави на українських націоналістів Дмитро Грицай був заарештований Ґестапо й ув’язнений у Львові, але заходами Служби безпеки ОУН визволений у наступному році. У 1943-му в ранзі майора "Перебийніс" очолив Головний військовий штаб Української Повстанської армії. Крім військової і політичної роботи, Дмитро Грицай був також редактором низки військових підручників УПА.

У 1945 року Дмитро Грицай був делегатом від Проводу ОУН України до Проводу ОУН за кордоном. У грудні цього року при спробі перейти чесько-німецький кордон він був затриманий поліцією, й загинув у празькій в’язниці. Посмертно Дмитро Грицай був підвищений до рангу генерал-хорунжого та нагороджений Золотим хрестом заслуги УПА.