Цього дня загарбники всадили 5 куль в 16-річного патріота України з Донецька Степана Чубенка
Рівно 7 років тому, 25 липня 2014 року, на Донбасі загинув юних захисник України Степан Чубенко
Про це нагадує Еспресо.TV.
Степан Чубенко - юний патріот, футболіст, воротар краматорського "Авангарду".
"В 15-16 років збирався з друзями і носив гостинці в дитячі будинки, грався з дітьми. Він завжди був за справедливість, навіть, якщо це йому дорого коштувало.
Був "порушником" в школі, бо не боявся казати на уроках історії, що "це не наша історія", - розповідається про Степана на телеграм-каналі Основа майбутнього.
Він не боявся йти проти всіх і виходити з українським прапором, навіть коли це вже стало небезпечно для життя.
Його затримали в Донецьку за жовто-блакитну стрічку. Жоден дорослий за нього не вступився.
25 липня. П'ять куль 16-річній дитині. За любов до України і вірність їй до останнього подиху.
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