Цього дня загарбники всадили 5 куль в 16-річного патріота України з Донецька Степана Чубенка

Про це нагадує Еспресо.TV.



Степан Чубенко - юний патріот, футболіст, воротар краматорського "Авангарду".



"В 15-16 років збирався з друзями і носив гостинці в дитячі будинки, грався з дітьми. Він завжди був за справедливість, навіть, якщо це йому дорого коштувало.



Був "порушником" в школі, бо не боявся казати на уроках історії, що "це не наша історія", - розповідається про Степана на телеграм-каналі Основа майбутнього.



Він не боявся йти проти всіх і виходити з українським прапором, навіть коли це вже стало небезпечно для життя.



Його затримали в Донецьку за жовто-блакитну стрічку. Жоден дорослий за нього не вступився.



25 липня. П'ять куль 16-річній дитині. За любов до України і вірність їй до останнього подиху.





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