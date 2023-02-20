Цього тижня до ООН внесуть резолюцію на підтримку миру в Україні, - Зеленський
У Нью-Йорку на розгляд Генасамблеї ООН цього тижня внесуть резолюцію на підтримку миру в Україні
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом США Джо Байденом.
"Уже цього тижня у Нью-Йорку спільно зі США та майже з 60 іншими країнами ми виносимо на розгляд Генасамблеї резолюцію на підтримку миру в Україні. Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане першим, сильним свідченням того, що терористичні сили ніколи не зламають цивілізованих правил", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що залучення Сполучених Штатів до реалізації української формули миру є важливим. Також президент України додав, що немає альтернатив створенню міжнародного спецтрибуналу над російською агресією.
- У понеділок, 20 лютого, президент США прибув до Києва, де має оголосити про чергове постачання для України артбоєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що результати його зустрічей із головою Білого дому Джо Байденом незабаром будуть помітні на полі бою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе