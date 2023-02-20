Цього тижня до ООН внесуть резолюцію на підтримку миру в Україні, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом США Джо Байденом.

"Уже цього тижня у Нью-Йорку спільно зі США та майже з 60 іншими країнами ми виносимо на розгляд Генасамблеї резолюцію на підтримку миру в Україні. Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане першим, сильним свідченням того, що терористичні сили ніколи не зламають цивілізованих правил", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що залучення Сполучених Штатів до реалізації української формули миру є важливим. Також президент України додав, що немає альтернатив створенню міжнародного спецтрибуналу над російською агресією.