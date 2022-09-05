Про це Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Ситуація на місцях в Україні, як і раніше, вимагає нашої неослабної підтримки. Крім €10 мільярдів, які ми вже надали, на цьому тижні ми запропонуємо додаткові €5 мільярдів у вигляді макрофінансової допомоги. ЄС буде поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написала президент Єврокомісії.

5 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи.

31 серпня Урсула фон дер Ляєн заявила, що газосховища ЄС заповнені на 80 відсотків.

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