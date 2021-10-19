Цього тижня ще чотири області можуть перейти до "червоної" зони, - Київська школа економіки
В Україні цього тижня можуть розширити "червону" зону карантину ще 4 областями
Про це повідив керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, передає РБК-Україна.
"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зауважив він.
Під загрозою потрапляння до "червоної" зони:
- Житомирська область;
- Луганська область;
- Сумська область;
- Харківська область.
- Нагадаємо, число нових випадків коронавірусу за добу в Україні може перевищити 20,5 тис. вже 20-21 жовтня.
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