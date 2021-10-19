Цього тижня ще чотири області можуть перейти до "червоної" зони, - Київська школа економіки

Про це повідив керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, передає РБК-Україна.

"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зауважив він.

Під загрозою потрапляння до "червоної" зони:

Житомирська область;

Луганська область;

Сумська область;

Харківська область.

Нагадаємо, число нових випадків коронавірусу за добу в Україні може перевищити 20,5 тис. вже 20-21 жовтня.

Як відомо, наразі "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

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