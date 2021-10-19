В Україні 20-21 жовтня число нових COVID-випадків за добу може перевищити 20 тис, - Київська школа економіки

Про це повідомиі керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, передає РБК-Україна.

"Ми очікуємо на цьому тижні нові рекорди за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра (20-21 жовтня – ред.) Україна може показати більше 20,5 тисяч випадків, що буде також новим абсолютним рекордом і частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних", - наголосив він.

Нагадаємо, Київ та ще 14 областей перебувають у "помаранчевій" зоні карантину, ще п’ять у - "червоній".

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