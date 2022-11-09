ЦПД назвав основний наратив Росії, який 9 листопада просувають пропагандисти

Про це повідомляє офіційний telegram-канал Центру протидії дезінформації.

"Вашингтон може скоротити військову допомогу Києву через громадський тиск", - пишуть пропагандисти щодо начебто припинення підтримки від США.

У ЦПД ж відзначають, що насправді США надали більше зброї, фінансової підтримки та іншої допомоги, ніж усі інші союзники по НАТО. Загалом мова йде про понад $60 млрд з лютого.

"Політики, які виступали з заявами про скорочення підтримки, аргументують своє рішення тим, що їхні союзники по НАТО зовсім не такі активні в підтримці України на практиці Та саме наратив щодо фокусування уваги на внутрішніх проблемах в США і допоміг республіканцям набрати більшість в Конгресі. Не можна сказати, що все кардинально зміниться з приходом Республіканської партії, враховуючи, що більшість республіканців й досі підтримують допомогу Україні", - пише Центр протидії дезінформації.



Відомо, що нині оголошуються результати проміжних виборів у США. Наразі в палаті представників на проміжних виборах у США лідирує Республіканська партія. За попередніми даними, до палати представників станом на 14:43 (за Києвом) проходять 199 республіканців і 173 демократів. Загальна кількість місць у палаті представників - 435.

Нині йде боротьба в Сенаті. Якщо демократи втратять контроль, республіканці зможуть заблокувати порядок денний президента Джо Байдена. Відомо, що станом на 14:43 за Києвом до Сенату проходять 47 республіканців і 46 демократів.

Одна з ключових гонок за контроль над Сенатом відбувається в Неваді. Там сенатор-демократ Кетрін Кортес Масто з невеликим відривом відставала від свого опонента-республіканця Адама Лаксальта.

Офіційні органи штату прогнозують, що остаточний результат може тривати кілька днів, оскільки вони завалені тисячами бюлетенів, надісланих поштою, і для їх підрахунку знадобиться час.

8 листопада у США розпочалися проміжні вибори до конгресу. Напередодні Джо Байден попередив, що перемога республіканців може послабити демократичні інститути країни. Водночас колишній президент Дональд Трамп натякнув, що наступного тижня зробить "велику заяву".

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