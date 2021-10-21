ЦСКА - "Зоря": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
Сьогодні, 21 жовтня, у 3-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти болгарського ЦСКА
Луганська команда грає у групі C Ліги конференцій. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.
Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.
У 3-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться сьогодні, 21 жовтня.
Ліга конференцій
3-й тур
21 жовтня
ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Україна)
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".
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