ЦСКА - "Зоря": де та коли дивитись матч Ліги конференцій

Луганська команда грає у групі C Ліги конференцій. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.



Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.



У 3-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться сьогодні, 21 жовтня.



Ліга конференцій



3-й тур



21 жовтня



ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Україна)



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo

30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

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