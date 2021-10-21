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ЦСКА - "Зоря": де та коли дивитись матч Ліги конференцій

21 жовтня, 2021 четвер
08:00
Спорт "Зоря"

Сьогодні, 21 жовтня, у 3-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє проти болгарського ЦСКА

Луганська команда грає у групі C Ліги конференцій. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.

Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.

У 3-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться сьогодні, 21 жовтня.

Ліга конференцій

3-й тур

21 жовтня

ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Зоря" (Україна)

Початок о 22:00

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