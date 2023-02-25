Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta
Гендиректор Meta Марк Цукерберг анонсував запуск мовної моделі LLaMA, яка базується на штучному інтелекті і яка призначена для просування робіт дослідників
Про це він повідомив на фейсбуці.
"Сьогодні ми випускаємо нову сучасну велику мовну модель під назвою LLaMA, яка допоможе дослідникам просувати свої роботи", - написав Цукерберг.
Він додав, що LLaMA показала перспективи у генеруванні текстів, розмовах, узагальненні письмового матеріалу. Також вона була успішна й у складніших завданнях, як-от розв'язування математичних теорем або прогнозування структур білка.
Також Цукерберг зазначив, що Meta дотримується відкритої моделі дослідження. Він додав, що LLaMA зроблять доступною для дослідників штучного інтелекту.
- 20 лютого стало відомо, що Meta тестує платний пакет підписки для Facebook та Instagram, у який входить підтвердження облікового запису.
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