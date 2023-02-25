Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta

Про це він повідомив на фейсбуці.

"Сьогодні ми випускаємо нову сучасну велику мовну модель під назвою LLaMA, яка допоможе дослідникам просувати свої роботи", - написав Цукерберг.

Він додав, що LLaMA показала перспективи у генеруванні текстів, розмовах, узагальненні письмового матеріалу. Також вона була успішна й у складніших завданнях, як-от розв'язування математичних теорем або прогнозування структур білка.

Також Цукерберг зазначив, що Meta дотримується відкритої моделі дослідження. Він додав, що LLaMA зроблять доступною для дослідників штучного інтелекту.