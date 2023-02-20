У Facebook та Instagram тестують платну верифікацію

Про це інформують на офіційному сайті корпорації.

Засновник компанії Марк Цукерберг оголосив про початок тестування нової ініціативи Meta Verified. Це пакет підписки в Instagram і Facebook, який включає додатковий захист акаунту, зокрема від шахрайських дій, доступ до служби підтримки клієнтів, а також покращена видимість і охоплення.

"Пізніше цього тижня ми розпочинаємо поступове тестування в Австралії та Новій Зеландії, щоб дізнатися, що є найціннішим, і сподіваємося незабаром представити Meta Verified для решти світу", - йдеться в заяві.

Функція верифікації для користувачів Facebook і Instagram буде платною. Повідомляється, що Meta наслідує конкурентну платформу Twitter.

Meta заявила, що акаунти підтверджуватимуть за допомогою посвідчення особи, аби уникнути шахрайства, як це сталося, коли Twitter розгорнув платну службу перевірки.

Ця функція коштуватиме $11,99 на місяць у вебверсії або $14,99 на iOS та Android. В Австралії вартість складатиме $19,99 в Інтернеті або $24,99 на iOS та Android).

Облікові записи також повинні мати історію публікацій, а користувачам має бути не менше 18 років.

У компанії додали, що збільшення видимості публікацій від перевірених користувачів "залежить від наявного розміру аудиторії передплатника та теми їхніх публікацій".