Цукерберг продав криптовалютний проєкт Diem за $182 млн
Криптовалютний проект Diem Association, започаткований компанією Meta Марка Цукерберга, оголосив про продаж своєї інтелектуальної власності банку Silvergate Capital Corporation
Про це повідомляється на сайті фінансової установи.
Зазначено, що активи продано за $182 млн.
Silvergate отримує активи Diem, включаючи інфраструктуру для розробки та роботи платіжної мережі на основі блокчейну.
"Одним із наших головних пріоритетів при розробці платіжної мережі Diem було створення засобів контролю для захисту від зловживань з боку незаконних суб'єктів. У Сполучених Штатах один із високопоставлених регуляторів повідомив нам, що Diem - це найкращий проект стабільних монет, який бачив уряд США", - йдеться у заяві генерального директора Diem Стюарта Леві.
За словами нового власника, Diem два роки працював у режимі попереднього запуску та показав високу якість з безпеки та надійності.
"Незважаючи на те, що ми отримали позитивні відгуки щодо суті дизайну мережі, проте в результаті нашого діалогу з федеральними регуляторами стало ясно, що проєкт не може рухатися далі", - сказав Леві.
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