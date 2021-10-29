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ЦВК назвала дату довиборів у Раду на Чернігівщині

29 жовтня, 2021 п'ятниця
18:14
Суспільство

Центральна виборча комісія призначила довибори народного депутата у виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на 27 березня 2022 року

Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК.

"Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року", - зачитала текст постанови член ЦВК Олександра Кармаза.

Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року (за 60 днів до дня голосування).

Таке рішення ухвалене через дострокове припиненням повноважень народного депутата Антона Полякова, який був обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОВО № 206.
 

  • Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
  • Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.
  • У крові Полякова знайшли метадон, а також димедрол, який підсилює дію наркотиків.

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