ЦВК не може організувати місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму "тиші"

Про це передає пресслужба ЦВК.

Так, 17 серпня 2021 року Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій за висновками щодо можливості організації підготовки та проведення 31 жовтня 2021 року перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

"У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в отриманих Комісією відповідях повідомляється про те, що “незважаючи на досягнення домовленостей щодо безумовного дотримання режиму всеосяжного та повного припинення вогню, на цей час фіксуються обстріли незаконними збройними формуваннями фактичної по всій лінії розмежування, а також наявні провокації, що не може гарантувати 100-відсоткову безпеку для мешканців під час проведення виборів”.

“Крім цього, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення”, - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією ОДА-ВЦА “з початку року і до цього часу фіксуються прицільні обстріли населених пунктів по всій лінії розмежування. Противник активно застосовує дистанційне мінування, підпали сухостою поблизу позицій ЗСУ та населених пунктів”.

"Таким чином, враховуючи висновки Командування ООС, ГУ Служби безпеки України та Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради усіх відповідних відомств з питання проведення місцевих виборів, у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська ОДА-ВЦА встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні ЦВК.

До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

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