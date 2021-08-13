ЦВК припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму

Про це передає пресслужба ЦВК.



Зазначається, що 14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

"Ініціативні групи мали 90 днів (до 12 серпня 18:00), аби зібрати 3 млн. підписів українців на підтримку ініціативи проведення референдуму і передати підписні листи та протокол про підсумки збору підписів Комісії", -йдеться в повідомленні.

Проте ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи. Також припиняються повноваження офіційних спостерігачів на референдум.

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