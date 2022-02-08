"Ця напруга впливає на міжнародні ринки": голова парламенту Молдови заявив про "уважне спостереження" за військами РФ на кордоні України
Спікер парламенту Молдови, лідер проєвропейської партії PAS Ігор Гросу заявив, що сусідня до України Молдова відчуває вплив та напругу у зв'язку зі стягуванням військ РФ до українського кордону
Про це Гросу сказав у коментарі "Радіо Свободі".
"Ми дуже уважно за ними (російськими військами, - ред.) спостерігаємо. Перш за все, ця напруга впливає на міжнародні ринки: ціну природного газу та нафти. Ринки дуже чутливі до будь-яких заяв та переміщень військових", - зауважив Гросу.
Голова молдовського парламенту додав, що під наглядом знаходяться війська Росії не лише біля українського кордону, а і на окупованому молдовському Придністров'ї.
"Ми дуже уважно спостерігаємо за російськими військами в Придністров'ї та за збройними формуваннями там… Я впевнений, що українська сторона, місія ОБСЄ також спостерігають. Сподіваюся і вірю, що розум переможе, і влада по лівий берег Дністра зрозуміє, що будь-яке погіршення ситуації вплине і на них", - сказав Гросу.
Він додав, що через погіршення безпекової ситуації із деяких регіонів можуть повиїжджати люди. І це відчують всі сусідні країни, зокрема через те, що як в Молдові проживає багато українців, так і навпаки.
Гросу зазначив, що не хоче нагнітати ситуацію, та все ж готуватися потрібно до різних сценаріїв.
"Я не хочу припускати різні сценарії, але ми аналізуємо їх усі, ми готові і постійно контактуємо з нашими партнерами", - додав він.
- Нагадаємо, у січні 2022 року президентка Молдови Мая Санду попередила громадян країни про високий ризик військових дій у регіоні та закликала бути готовим і не панікувати.
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