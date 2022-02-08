"Ця напруга впливає на міжнародні ринки": голова парламенту Молдови заявив про "уважне спостереження" за військами РФ на кордоні України

Про це Гросу сказав у коментарі "Радіо Свободі".

"Ми дуже уважно за ними (російськими військами, - ред.) спостерігаємо. Перш за все, ця напруга впливає на міжнародні ринки: ціну природного газу та нафти. Ринки дуже чутливі до будь-яких заяв та переміщень військових", - зауважив Гросу.

Голова молдовського парламенту додав, що під наглядом знаходяться війська Росії не лише біля українського кордону, а і на окупованому молдовському Придністров'ї.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за російськими військами в Придністров'ї та за збройними формуваннями там… Я впевнений, що українська сторона, місія ОБСЄ також спостерігають. Сподіваюся і вірю, що розум переможе, і влада по лівий берег Дністра зрозуміє, що будь-яке погіршення ситуації вплине і на них", - сказав Гросу.

Він додав, що через погіршення безпекової ситуації із деяких регіонів можуть повиїжджати люди. І це відчують всі сусідні країни, зокрема через те, що як в Молдові проживає багато українців, так і навпаки.



Гросу зазначив, що не хоче нагнітати ситуацію, та все ж готуватися потрібно до різних сценаріїв.

"Я не хочу припускати різні сценарії, але ми аналізуємо їх усі, ми готові і постійно контактуємо з нашими партнерами", - додав він.

