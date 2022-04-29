Ця війна - каскад особистих втрат і трагедій, - Портников про загибель журналістки Віри Гирич під час ракетного обстрілу Києва
Журналіст Віталій Портников висловив думку, що війна є каскадом втрат і трагедій, адже смерть знайомої людини чи колеги від рук російських окупантів сприймається дуже особисто
Публіцист розповів про це в етері Еспресо.
"Учора під час ракетних обстрілів Києва серед інших жертв ми дізналися про загибель нашої колежанки Віри Гирич. Вона працювала з нами на телеканалі "Еспресо", згодом працювала в київському офісі "Радіо Свобода". Тепер, коли всі медіа знаходяться в одному інформаційному просторі, кожна така смерть сприймається особисто. Я хочу нагадати, що взагалі ця війна - це каскад особистих втрат", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що ми забуваємо про те, що війна - це особисте, коли бачимо цифри загиблих, поранених, чи зґвалтованих людей. Ці люди нам невідомі, але для когось вони дуже відомі.
"З такої кількості трагедій і складається будь-яка війна, але й наша також. Коли дізнаєшся про смерть знайомої людини, колеги, кожен відразу інакше починає сприймати ці події. Вже не як статистику, а як рівень горя, який завжди потрібно враховувати, коли ми говоримо про воєнні дії. Для нас ще є дуже важливим, що ми живемо в країні, в якій цінність життя є дуже великою. Але з іншого боку нам не пощастило, тому що ми воюємо з країною, в якій цінність життя є абсолютно нульовою", - зауважив Віталій Портников.
- 28 квітня під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва загинула одна людина, постраждало 10 цивільних, зокрема чотирьох госпіталізували.
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