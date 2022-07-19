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Туреччина хоче сплачувати РФ за газ у лірах, - Bloomberg

19 липня, 2022 вiвторок
21:49
Світ Туреччина

Туреччина розглядає перехід до використання турецької ліри замість долара як валюти при сплаті за постачання російського газу

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела серед турецьких офіційних посадовців.

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорить оплату імпорту російських енергоносіїв валютами, відмінними від долара США, на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Тегерані у вівторок 19 липня. 

Як зазначає видання, угода може допомогти уповільнити скорочення золотовалютних резервів Туреччини

За словами офіційних осіб, Туреччина і Росія працюють над пропозицією про торгові платежі у місцевій валюті, у тому числі щодо енергетичних угод, що допоможе уряду Анкари уповільнити скорочення своїх суверенних резервів

Один із чиновників розповів, що будь-який платіж у турецькій валюті згодом може бути використаний Москвою для фінансування закупівель Росією товарів та послуг у турецьких постачальників.

  • 19 липня Путін відправився в Тегеран, де зустрівся з президентами Ірану та Туреччини. В рамках візиту Національна іранська нафтова компанія (NIOS) та російський Газпром підписали меморандум про співпрацю на суму близько 40 мільярдів доларів.

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Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
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