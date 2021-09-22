Туреччина не визнає анексію Криму, - Ердоган в ООН

Про це повідомляють Крим.Реалії.



"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - заявив Ердоган.



Раніше МЗС Туреччини повідомило, що не визнає результати "виборів" в російську Держдуму на території окупованого Криму.

Президент Литви Ґітанас Науседа в ООН закликав посилити політику невизнання окупації та анексії Криму.