Туреччина не визнає анексію Криму, - Ердоган в ООН
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна підтримує територіальну цілісність України
Про це повідомляють Крим.Реалії.
"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - заявив Ердоган.
Раніше МЗС Туреччини повідомило, що не визнає результати "виборів" в російську Держдуму на території окупованого Криму.
- Президент Литви Ґітанас Науседа в ООН закликав посилити політику невизнання окупації та анексії Криму.
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