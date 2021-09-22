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Головна війна з Росією Туреччина не визнає анексію Криму, - Ердоган в ООН

Туреччина не визнає анексію Криму, - Ердоган в ООН

22 вересня, 2021 середа
08:17
війна з Росією Реджеп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна підтримує територіальну цілісність України

Про це повідомляють Крим.Реалії.

"Ми надаємо значення захисту територіальної цілісності і суверенітету України, включаючи Крим, анексію якого ми не визнаємо", - заявив Ердоган.

Раніше МЗС Туреччини повідомило, що не визнає результати "виборів" в російську Держдуму на території окупованого Криму. 

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Генасамблея ООН
Реджеп Тайїп Ердоган
анексія Криму
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