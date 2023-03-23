Туреччина починає серійне виробництво власного танка Altay

Про це повідомила компанія-розробник BMC Power, передає Anadolu.

Збройні сили Туреччини розпочнуть випробування двох турецьких бойових танків Altay наприкінці квітня.

Тести машин триватимуть до 2024 року, після чого вирішуватиметься питання про серійне виробництво, яке планують запустити в Анкарі. З 2026 року танк на постійній основі зможуть обладнати повністю вітчизняним двигуном та трансмісією. Надалі танк надійде на озброєння турецької армії. Запити на постачання танків надходять від багатьох іноземних держав.

Танк названо на честь генерала армії Фахреттіна Алтая, який командував кавалерійським корпусом під час війни за незалежність Туреччини 1919–1923 років.