Турки показали реактивний ударний безпілотник ANKA 3
Турецька компанія Turkish Aerospace Inc. (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., TUSAŞ) продемонструвала ударний безпілотник з реактивним двигуном ANKA 3
Відповідну світлину у суботу, 18 березня 2023 року, оприлюднив у твітері гендиректор компанії Темель Котиль.
За його словами, "ANKA 3 невдовзі здійснить свій перший політ".
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Як розповідав український портал "Мілітарний", одними з основних ударних можливостей літака будуть "завдання глибокої атаки та знищення/придушення протиповітряної оборони супротивника".
Українським експертам новий турецький V-подібний літак нагадав американський X-47B, європейський nEUROn та російський "Охотнік".
- Нагадаємо, восени 2022 року оснащений українським двигуном новий турецький Bayraktar Kizilelma пройшов перші випробування.
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