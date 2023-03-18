Турки показали реактивний ударний безпілотник ANKA 3

Відповідну світлину у суботу, 18 березня 2023 року, оприлюднив у твітері гендиректор компанії Темель Котиль.

За його словами, "ANKA 3 невдовзі здійснить свій перший політ".

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Як розповідав український портал "Мілітарний", одними з основних ударних можливостей літака будуть "завдання глибокої атаки та знищення/придушення протиповітряної оборони супротивника".

Українським експертам новий турецький V-подібний літак нагадав американський X-47B, європейський nEUROn та російський "Охотнік".