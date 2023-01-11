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"Бойовий птах з Туреччини" проти російської армії: як Bayraktar TB2 допомагає ЗСУ нищити ворога

Олексій Левков
11 січня, 2023 середа
18:20
Статті Bayraktar TB2

Уразити ворожу систему ППО чи взяти участь у звільненні Зміїного — турецький розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2 бере активну участь в утилізації російської зброї. Розповідаємо, чим він допомагає нашим військовим та на що здатна ця бойова одиниця на полі бою

Розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2 став одним з небагатьох закордонних зразків сучасного озброєння та військової техніки, який потрапив до лав ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну в лютому 2022 року. 

Перший контракт на постачання двох комплексів (у сумі шість безпілотників, дві станції управління та 200 керованих ракет) було підписано у 2018 році, а вже у березні 2019 року всі шість Bayraktar TB2 стали на озброєння Повітряних Сил Збройних сил України.

Згодом, у 2020 році, стало відомо про бажання України закупити ще одну партію Bayraktar TB2 — у липні 2021 року щонайменше один комплекс отримали вже Військово-Морські Сили Збройних Сил України — у їхніх руках опинилася оновлена версія БПЛА з радіусом дії у 300 км (проти 150 км у стандартній версії), а також з морською станцією керування у складі комплексу (включно з мобільною та стаціонарною). 

Скільки сьогодні безпілотників Bayraktar TB2 перебуває у ЗСУ сказати важко, з огляду на те, що точна кількість поставлених БПЛА не розголошується. Але наприкінці червня міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що з 24 лютого 2022 року ЗСУ у рамках контрактів отримали від Туреччини до 50 одиниць БПЛА Bayraktar TB2 і планується закупівля ще десятків.

Зрештою, варто згадати й про започаткований Литвою у травні "флешмоб" із закупівлі БПЛА Bayraktar TB2 для ЗСУ шляхом збору коштів у рамках краудфандингової кампанії — понад 5 млн доларів, необхідні на закупівлю одного БПЛА, були зібрані за три з половиною дні, водночас турецька компанія  Baykar Makina заявила, що передасть безпілотник безоплатно.

До цієї акції згодом приєдналися Польща, Норвегія, Канада та Латвія. Водночас в Україні у червні стартувала акція "Народний "Байрактар", яку організували Благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков — за три дні вдалося зібрати 600 млн гривень на закупівлю аж чотирьох БПЛА Bayraktar TB2 — три з них Baykar Makina передала безоплатно, водночас зібрані кошти спрямували на проєкт закупівлі супутника  ICEYE. 

Ще один комплекс Bayraktar TB2 (три БПЛА, станція управління, боєприпаси та інше обладнання) було придбано фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" для ГУР МОУ за 16,5 млн доларів. 

Тактико-технічні характеристики Bayraktar TB2

Безпілотник оснащений двигуном Rotax 912 (але Туреччина планувала замінити їх на двигуни власного виробництва), має автономність у 27 годин і може розвивати максимальну швидкість до 222 км/год (крейсерська — 130 км/год). Має наступні розміри: ромах крил у 12 м, довжина — 6,5 м, висота — 2,2 м. Максимальна злітна маса — 650 кг, може переносити 150 кг корисного навантаження, з яких 55 кг — це оптико-електронна станція. Стеля безпілотника — 8200 м.

Розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2, фото: gettyimages

Окремо варто розповісти про керування цим безпілотником — воно здійснюється з наземної станції на базі автомобіля. І тут варто зауважити такий цікавий момент — ці станції можуть "передавати" управління Bayraktar TB2 від однієї до іншої. Таким чином, можна за допомогою станцій управління розширювати оперативний радіус дії цього безпілотника. Водночас радіус зв’язку з центром керування безпілотника становить 150 км, в оновленій версії — до 300 км.

ЗСУ б’ють окупантів з Bayraktar TB2 низкою високоточних боєприпасів, на фото — МАМ-С, фото: ukrmilitary

Основне озброєння Bayraktar TB2 — високоточні боєприпаси MAM-L та MAM-C. Боєприпас MAM-L має напівактивну систему наведення за лазерним променем і може влучати у ціль з ймовірним круговим відхиленням не більше ніж 1 м. Вага — 22 кг, з них 8-10 кг — бойова частина, дальність застосування – до 14 км. Водночас MAM-C це, по суті, 70-мм коригована ракета Cirit без двигуна. Має вагу у 6,5 кг, з них 2,5 кг – бойова частина. Дальність – до 8 кг. Серед варіантів озброєння також можливі протитанкові ракети UMTAS, ракети TUBITAK-SAGE BOZOK, бомби TUBITAK-SAGE TOGAN тощо. 

Bayraktar TB2 у війні в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2 став справжньою загрозою для російських окупаційних військ, попри наявність в армії РФ численних засобів протиповітряної оборони. Вже 24 лютого турецький безпілотник знайшов для себе перші цілі — ними стали два танки, уражені влучним ударом високоточного боєприпасу MAM-L.

А 26 лютого з’явилася інформація (а згодом і відео), що Bayraktar TB2 знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами — і це, без перебільшення, допомогло значно сповільнити просування російських військ на Київщині та Чернігівщині.

Bayraktar TB2 також став безпосереднім учасником звільнення острова Зміїний — турецький безпілотник нищив російські катери "Раптор", зенітні ракетні комплекси "Тор", поцілив у російський Мі-8 під час спроби висадки десанту на острів.

Водночас ледь не рекордну за короткий проміжок часу кількість техніки Bayraktar TB2 знищив після того, як у ЗСУ з’явилися протирадіолокаційні ракети HARM, які дещо розчистили небо для безпілотника — як повідомляв свого часу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, з 31 серпня по 2 вересня два Bayraktar TB2 знищили техніки окупантів на 26,5 млн доларів. Загалом же за даними порталу Oryx, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила від ударів турецьких безпілотників понад 90 цілей.

Водночас також варто згадати, що основна функція цього безпілотника все ж таки не ударна, а розвідувальна, для якої передусім і використовуються ці безпілотники на полі бою. І тут Bayraktar TB2 теж може похизуватися досить пристойними показниками, бо він може аж з 50 км розрізняти ворожу техніку та визначати її координати, щоб артилеристи могли влучним вогнем знищити її. 

Олексій Левков, Defense Express - спеціально для Еспресо.

зброя
Туреччина
ЗСУ
війна з Росією
Військові новини
зброя для України
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