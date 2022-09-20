Новий Bayraktar Kizilelma пройшов перші випробування з українським двигуном

Про це повідомляє Liga.net.

Цей надзвуковий малопомітний дрон оснащується виробленим на Мотор Січі турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ.

Злітати та сідати БПЛА буде на палубу універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), який зараз будується, безкатапультним способом і за допомогою тросів і вловлювальних гаків. Очікується, що перший політ відбудеться 2023 року.

За розрахунками, максимальна швидкість дрона становитиме 900 км/год, крейсерська – 740 км/год, бойовий радіус – 930 км, робоча висота – 10 668 м, стеля – 12 000 м. У повітрі без дозаправлення зможе перебувати близько п'яти годин.

Вантажність безпілотника – 1500 кг, його максимальна злітна вага – 6000 кг.

Нагадаємо, що на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.

10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".

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