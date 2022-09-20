Новий Bayraktar Kizilelma пройшов перші випробування з українським двигуном
19 вересня турецька оборонна компанія Baykar Makina повідомила про успішне проходження першого тесту на моторну інтеграцію свого реактивного безпілотного винищувача Bayraktar Kizilelma
Про це повідомляє Liga.net.
Цей надзвуковий малопомітний дрон оснащується виробленим на Мотор Січі турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ.
Злітати та сідати БПЛА буде на палубу універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), який зараз будується, безкатапультним способом і за допомогою тросів і вловлювальних гаків. Очікується, що перший політ відбудеться 2023 року.
За розрахунками, максимальна швидкість дрона становитиме 900 км/год, крейсерська – 740 км/год, бойовий радіус – 930 км, робоча висота – 10 668 м, стеля – 12 000 м. У повітрі без дозаправлення зможе перебувати близько п'яти годин.
Вантажність безпілотника – 1500 кг, його максимальна злітна вага – 6000 кг.
- Нагадаємо, що на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
- 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".
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