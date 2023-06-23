Про це повідомив генеральный директор компанії Халук Байрактар.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні", – сказав Байкар.

Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів.

Довідка: Компанію Baykar у 1986 році заснував Оздемір Байрактар. Це був сімейний бізнес, зосереджений на розробці автомобільних запчастин. Однак сини засновника компанії, Халук та Сельчук, захоплювалися авіацією. Здобувши технічну освіту, вони вирішили створити щось більш грандіозне, аби вийти з цим на ринок. У 2000 році вони взялися за розробку безпілотників.

Ідея розробити турецькі БПЛА сподобалася місцевій партії консерваторів, яка прийшла до влади у 2002 році. Так розпочалося їх серійне виробництво.

Bayraktar TB2 може літати без перерви 27 години та вражати цілі на відстані понад 10 км. Проте найчастіше ці машини використовують для коригування вогню та спостереження за ворогом. Хірургічна точність цих безпілотників дає змогу мінімізувати жертви серед мирного населення.