Туреччина видала ліцензію на виробництво Bayraktar TB2 в Україні
Туреччина видала ліцензії на виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 и Akinci в Україні. Завод буде запущено в роботу в 2025 році
Про це повідомив генеральный директор компанії Халук Байрактар.
"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні", – сказав Байкар.
Загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить 95,5 млн доларів.
Довідка: Компанію Baykar у 1986 році заснував Оздемір Байрактар. Це був сімейний бізнес, зосереджений на розробці автомобільних запчастин. Однак сини засновника компанії, Халук та Сельчук, захоплювалися авіацією. Здобувши технічну освіту, вони вирішили створити щось більш грандіозне, аби вийти з цим на ринок. У 2000 році вони взялися за розробку безпілотників.
Ідея розробити турецькі БПЛА сподобалася місцевій партії консерваторів, яка прийшла до влади у 2002 році. Так розпочалося їх серійне виробництво.
Bayraktar TB2 може літати без перерви 27 години та вражати цілі на відстані понад 10 км. Проте найчастіше ці машини використовують для коригування вогню та спостереження за ворогом. Хірургічна точність цих безпілотників дає змогу мінімізувати жертви серед мирного населення.
- 8 серпня 2022 року стало відомо, що Халук Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". За його словами, цей проєкт задумали ще до початку повномасштабної війни в Україні.
- У грудні посол України в Туреччині Василь Боднар спрогнозував, що перші БПЛА буде випущено через два роки.
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