Туреччина вперше запустила крилату ракету з морського дрона

Про це повідомив керівник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

"Ми продовжуємо додавати нові можливості нашим безпілотним морським апаратам. Ми також налаштовані вийти на наступний рівень у цій галузі!", - написав Демір під відео.