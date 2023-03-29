Туреччина вперше запустила крилату ракету з морського дрона
Турецькі військові вперше запустили крилату ракету з морського дрона MARLIN SİDA
Про це повідомив керівник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.
"Ми продовжуємо додавати нові можливості нашим безпілотним морським апаратам. Ми також налаштовані вийти на наступний рівень у цій галузі!", - написав Демір під відео.
- 23 квітня BMC Defense готується передати оновлений танк Altay, який вийшов на стадію серійного виробництва, збройним силам Туреччини для випробувань.
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