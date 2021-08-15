Туреччиною та Азербайджаном сформовано єдину політику, - Алієв

Про це азербайджанський президент Ільгам Алієв заявив в розмові із CNN, передає Еспресо.TV.



"За останні 18 років і Туреччиною, і Азербайджаном сформовано єдину політику", - наголосив він.



При цьому Алієв назвав Туреччину "рідною країною".



"Нове покоління, молоде покоління, ваше покоління має продовжити наш шлях. Тому що ми заклали цей фундамент, налагодили все, створили дуже сильне союзництво, непорушну єдність. Але політика це така сфера, над якою треба працювати щодня. Пустот не повинно бути, прогалин не повинно бути, щоб ніхто не зміг влізти посередині. Тому що є і такі", - наводить слова азербайджанського глави держави 1news.az.



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За словами Ільгама Алієва, союзництво Азербайджану з Туреччиною поступово виходить на глобальний геополітичний рівень.



"Турецько-азербайджанська єдність - це вже регіональний фактор. Можливо, коли-небудь воно перетвориться на глобальний фактор, можливо. Тому що зараз у нас вже формуються союзницькі зв'язки з іншими країнами. Деяких це турбує. Вони будуть намагатися влізти між нами, намагатимуться здійснювати провокації, вигадувати несенітниціі. Тому наступне після нас покоління повинно йти цим шляхом. Цей шлях має бути вічним", - зазначив Алієв.





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