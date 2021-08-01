Жириновський пропонує Алієву допомогу "російських солдат". У Баку відповіли

Дипломату вручили ноту протесту у зв'язку з останнім інтерв'ю голови ЛДПР Володимира Жириновського, в якому містилися висловлюваннями на адресу азербайджанського керівництва. Йдеться про етер програми "Підсумки з Жириновським" на московському радіо "Комсомольская правда" від 30 липня, розповідає Еспресо.TV



"Така поведінка людини, яка є депутатом Державної Думи РФ, є неетичною та не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства між Азербайджаном і Росією, а безвідповідальні і провокаційні заяви, націлені на нанесення шкоди цим відносинам, є неприпустимі", - повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства Азербайджану.



30 липня Жириновський, зокрема, заявив, що РФ повинна повернути свій вплив на всі території Російської імперії і Радянського Союзу, оскільки Південний Кавказ - це, мовляв, зона впливу Росії, але при цьому жоден російський солдат не повинен постраждати.



Він також заявив, звертаючись до президента Азербайджану Ільхама Алієва, що той прекрасно розуміє, що він може втратити свою посаду. За словами Жириновського, якщо президент США Джон Байден захоче, Алієва "повалять протягом двох тижнів", й лише Росія зможе його врятувати.



Тому, на думку Жириновського, слід зробити наступне:



"Ми викликаємо дорогого керівника Азербайджану і один на один кажемо: Ільгаме, твій батько був великий і мудрий чоловік - Гейдар Алієв. Чудовий, я його знав. Тому, Ільгаме, у тебе буде територія, яку тобі хочеться, але на жодного російського солдата ніхто не має права навіть подивитися косо!"