Турецька ліра ослабла після того, як Ердоган переміг на виборах президента
Турецька ліра ослабла після того, як Реджеп Таїп Ердоган переміг у другому турі президентських виборів у неділю, продовживши свій термін перебування на посаді лідера країни, який найдовше перебуває при владі, і змусивши інвесторів шукати будь-які ознаки того, що він почне послаблювати жорсткий контроль держави над ринками
Про це повідомило видання Bloomberg.
Стало відомо, що ліра знизилася на 0,3% до 20,03 за долар США, майже до рекордно низького рівня, перед тим як торгуватися на рівні 20,01, станом на 6:40 ранку в Стамбулі.
На Волл-стріт вважають, що ліра ще більше ослабне, а Morgan Stanley попереджає, що вона може досягти 26 за долар раніше, ніж очікувалося раніше, і впасти до 28 до кінця року, якщо Ердоган дотримуватиметься своєї політики утримання низьких відсоткових ставок.
"Перемога Ердогана не принесе жодного комфорту жодному іноземному інвестору, - сказав Хаснайн Малік, стратег Tellimer в Дубаї. "З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками й відсутністю чистих валютних резервів, болюча криза, що зачепить усі активи, може бути на порозі".
Ердоган легко здобув перемогу в другому турі, отримавши 52% голосів за неофіційними підрахунками, і незабаром після 20:00 в неділю виголошував переможну промову на даху автобуса в Стамбулі.
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"Очевидно, що нинішня економічна модель не працює", - сказав Бурак Четінчекер, менеджер з управління капіталом у Strateji Portfoy в Стамбулі.
"Ердоган, ймовірно, також усвідомлює це, і помірний перехід до ортодоксальної політики в найближчому майбутньому є ймовірним, тому що інакше вона не буде стійкою. Будь-який сигнал у цьому напрямку буде вітатися ринком", - додав він.
Політика також була дорогою: за останні півтора року центральний банк витратив майже $200 млрд на підтримку ліри, чисті валютні резерви стали від'ємними, а інфляція злетіла вище 80% торік, перш ніж впасти до 44% у квітні. Напередодні вихідних трейдери були налаштовані щодо турецької валюти як ніколи негативно, вважаючи, що ринкові сили врешті-решт візьмуть гору над державним контролем.
Перші ознаки будь-якого перегляду поточної політики, ймовірно, з'являться з призначеннями на ключові економічні посади, в тому числі в міністерстві фінансів, а також в центральному банку. Всі нинішні міністри отримали місця в парламенті два тижні тому, від яких їм доведеться відмовитися, якщо вони будуть перепризначені на посади в уряді.
- У Туреччині 28 травня чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган здобув перемогу на виборах. За нього проголосувало 52,1% виборців.
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