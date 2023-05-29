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Киличдароглу назвав виборчий процес найбільш несправедливим за останні роки

29 травня, 2023 понедiлок
00:06
Світ Кемаль Киличдароглу

Суперник чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана Кемаль Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію, а виборчий процес назвав "найбільш несправедливим" за останні роки

Про це повідомляє Aljazeera.

"Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини", - сказав Киличдароглу.

Також він подякував керівникам Національного Альянсу, їхнім організаціям, виборцям і громадянам, які "захищали урни та боролися з цим аморальним і незаконним тиском".

"Як житель цієї землі, я завжди боровся за ваші права і справедливість, щоб ніхто не гнобив вас, щоб ви могли жити в достатку, і я буду продовжувати це робити", - зазначив він.

Крім цього, Киличдароглу заявив, що "попри всі тиски з’явилася воля народу змінити авторитарний режим".

"Ми продовжуватимемо бути в авангарді цієї боротьби, поки в нашій країні не прийде справжня демократія", - додав він.

президентські вибори
Туреччина
Реджеп Ердоган
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