Киличдароглу назвав виборчий процес найбільш несправедливим за останні роки
Суперник чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана Кемаль Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію, а виборчий процес назвав "найбільш несправедливим" за останні роки
Про це повідомляє Aljazeera.
"Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини", - сказав Киличдароглу.
Також він подякував керівникам Національного Альянсу, їхнім організаціям, виборцям і громадянам, які "захищали урни та боролися з цим аморальним і незаконним тиском".
"Як житель цієї землі, я завжди боровся за ваші права і справедливість, щоб ніхто не гнобив вас, щоб ви могли жити в достатку, і я буду продовжувати це робити", - зазначив він.
Крім цього, Киличдароглу заявив, що "попри всі тиски з’явилася воля народу змінити авторитарний режим".
"Ми продовжуватимемо бути в авангарді цієї боротьби, поки в нашій країні не прийде справжня демократія", - додав він.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані вже привітали президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.
- Президент Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням на посаду.
- 28 травня чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган здобув перемогу на виборах. За нього проголосувало 52,1% виборців.
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