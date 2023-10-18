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Як приготувати турецьку медову пахлаву. Класичний рецепт
Покроковий рецепт приготування медової пахлави – ідеальний посібник для тих гурманів, які мріють приготувати справжню турецьку пахлаву
Інгредієнти для приготування пахлави:
- пшеничне борошно - півкілограма
- одне куряче яйце
- одна склянка молока
- дрібка солі
- вершкове масло - 250 г
- грецькі горіхи - 300 г
- цукрова пудра - 300 г
- кориця - пів чайної ложки
- одна склянка цукру
- одна склянка води
- одна столова ложка меду
Покроковий рецепт приготування пахлави:
- просіюємо в миску борошно
- додаємо сіль
- перемішуємо
- робимо в центрі борошняної гірки лунку
- додаємо в лунку яйце, тепле молоко, розтоплене вершкове масло (50 г)
- замішуємо тісто
- викладаємо тісто на підпилену борошном дошку
- ретельно вимішуємо протягом десяти хвилин
- кладемо тісто в пакет
- залишаємо його на пів години постояти
- подрібнюємо горіхи шматочками
- змішуємо з корицею та цукровою
- тісто розділяємо на шматочки завбільшки з кульку для пінг-понгу
- накриваємо розділене тісто рушником
- беремо один шматочок
- розкачуємо його в тонке коло
- змащуємо тісто розм'якшеним вершковим маслом
- посипаємо на тісто начинку
- за допомогою тонкої палички закручуємо тісто
- збираємо таке тісто в гармошку
- знімаємо з палички
- кінчики заправляємо всередину кінчики
- так само робимо й з усіма іншими шматочками тіста
- викладаємо на устелений пергаментом лист
- накриваємо зроблені шматочки рушником, щоб не сохли
- коли все готово, тоді змащуємо наші крутелики яєчним жовтком, збовтани столовою ложкою води
- ставимо лист на 15 хвилин в розігріту до 200 С духовку
- зменшуємо температуру до 160-170 С
- дістаємо деко
- змащуємо пахлаву, розтопленим вершковим маслом
- повертаємо деко в духовку
- випікайте ще годину до золотистості
- для цукрового сиропу додаємо в гарячу воду потрібну кількість цукру
- додаємо столову ложку меду
- при нагріванні треба, щоб цукор повністю розчинився
- доведіть розчин до кипіння
- варимо при слабкому кипінні п’ятнадцять хвилин
- гарячу пахлаву заливаємо цукровим сиропом
- накриваємо пахлаву плівкою
- залишаємо на шість годин при кімнатній температурі.
Смачного!
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